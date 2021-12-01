Кризис с мигрантами в Беларуси загнал в убытки российских производителей

Кризис на границе Беларуси и Польши создал проблемы российским производителям продуктов питания. Они рискуют остановить производство в случае ухудшения ситуации.

В Польше на пограничных переходах образовались длинные очереди из грузовиков, перевозящих товары и сырье из ЕС в Беларусь и Россию.



Об этом сообщает Reuters.

Польша закрыла несколько пунктов пересечения границы с Беларусью. И на четырех действующих пограничных переходах образовались длинные очереди из грузовиков, перевозящих товары и сырье из ЕС в Беларусь и Россию.

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На данный момент 400-600 грузовиков ожидают разрешения на проезд. Обычное время ожидания увеличилось с 12-24 часов до 2-4 дней. Это приводит к увеличению транспортных расходов, поскольку каждый день ожидания обходится в 500 евро.

Как отмечает агентство со ссылкой на источник, потери российских импортеров пока невелики. Но «если ситуация ухудшится, это может привести к разрыву цепочки поставок и остановке заводов», отметил источник.

Группа представителей Mars, Pepsi, Danone, Nestle, Coca-Cola, TetraPak и др. обратилась к российскому правительству с просьбой вмешаться.

«Сохранение нынешней ситуации может оказать существенное влияние на цепочки поставок и доступность товаров для населения, в том числе товаров первой необходимости, особенно с учетом увеличения объемов грузов и повышенного спроса в преддверии новогодних праздников», – говорится в обращении.

В аппарате вице-премьера РФ Андрея Белоусова, которому было адресовано письмо, сказали, что изучат ситуацию.

Ранее Власти писали, что режим Лукашенко, все больше испытывающий проблемы с мигрантами на своей территории, может направить их в сторону Украины.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, Польша, граница, убытки