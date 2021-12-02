НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
09:25 04 Декабря 2021 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

«Омикрон» обнаружили в 38 странах во всех регионах планеты – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вариант коронавируса “Омикрон” был обнаружен в 38 странах мира и во всех шести регионах ВОЗ.

Штамм "Омикрон" зафиксировали во всех уголках Земли

Как сообщило CNBC, об этом сообщила в пятницу, 3 декабря, технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхов. Предварительные данные свидетельствуют о том, что этот штамм более заразен, чем “Дельта”.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Мы действительно видим стремительные темпы роста, мы видим, как растет число обнаруживаемых случаев “Омикрона”. У нас есть сообщения об этом штамме в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ», – сказала представитель ВОЗ.

Она отметила, что предположительно “Омикрон” более заразен, однако вариант коронавируса “Дельта” продолжает доминировать в мире.

Ван Керхов также уточнила, что еще слишком рано оценивать серьезность заболевания, вызываемого “Омикроном”.

По ее словам, ранние сообщения о легких симптомах в некоторых из первых случаев, касались студентов университетов, которые, как правило, моложе и справляются с болезнью легче, чем пожилые люди.

«Первоначально поступали сообщения о том, что он, как правило, был более мягким, но на самом деле выводы делать слишком рано. Каждый, кто инфицирован SARS-CoV-2, независимо от варианта, всегда начинает с легкой формы болезни», – заключила Ван Керхов.

Ранее Власти сообщали:

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: воз, covid-19, Омикрон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.12.2021 15:27
Украина закрыла границы для граждан арфиканских стран из-за «Омикрона»
ТОР
01.12.2021 07:18
Добрался до Южной Америки: Бразилия стала 20-й страной в мире, обнаружившей «Омикрон»
ТОР
29.11.2021 11:33
Врач из ЮАР описала главные симптомы коронавируса Омикрон
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Нашли в луже крови под мостом: в Черкассах при странных обстоятельствах погиб парень

16:26 Украина

Рада не поддержала памперсы для Зеленского: но несколько слуг проголосовали “за”

16:14 Украина

Оттягивали до последнего: Беларусь пригрозила Западу мощными ответными санкциями

15:47 Мир

В Украине будут делать бустерные прививки от COVID-19 по примеру Евросоюза

14:26 Украина

Тысячу за вакцинацию в этом году получат не все привитые: в чем проблема

12:00 Украина

В США массово подтверждают случаи инфицирования “Омикроном”: что происходит с пациентами

08:54 Мир

Ушла красиво: Меркель официально покинула должность канцлера под панк-рок

06:34 Мир

Еврокомиссар предложила запретить слово “Рождество” и христианские имена

00:45 Мир

Россия разместила под боком Японии комплексы гиперзвуковых ракет

23:31 Мир

Бросился спасать товарища: на Черкасчине зерном засыпало двух мужчин

15:13 Украина

Макрон назвал Джонсона клоуном

11:35 Мир

Новости | NetGameSlots.com