«Омикрон» обнаружили в 38 странах во всех регионах планеты – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вариант коронавируса “Омикрон” был обнаружен в 38 странах мира и во всех шести регионах ВОЗ.

Штамм "Омикрон" зафиксировали во всех уголках Земли



Как сообщило CNBC, об этом сообщила в пятницу, 3 декабря, технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхов. Предварительные данные свидетельствуют о том, что этот штамм более заразен, чем “Дельта”.

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«Мы действительно видим стремительные темпы роста, мы видим, как растет число обнаруживаемых случаев “Омикрона”. У нас есть сообщения об этом штамме в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ», – сказала представитель ВОЗ.

Она отметила, что предположительно “Омикрон” более заразен, однако вариант коронавируса “Дельта” продолжает доминировать в мире.

Ван Керхов также уточнила, что еще слишком рано оценивать серьезность заболевания, вызываемого “Омикроном”.

По ее словам, ранние сообщения о легких симптомах в некоторых из первых случаев, касались студентов университетов, которые, как правило, моложе и справляются с болезнью легче, чем пожилые люди.

«Первоначально поступали сообщения о том, что он, как правило, был более мягким, но на самом деле выводы делать слишком рано. Каждый, кто инфицирован SARS-CoV-2, независимо от варианта, всегда начинает с легкой формы болезни», – заключила Ван Керхов.

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Тэги: воз, covid-19, Омикрон