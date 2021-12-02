«Омикрон» обнаружили в 38 странах во всех регионах планеты – ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вариант коронавируса “Омикрон” был обнаружен в 38 странах мира и во всех шести регионах ВОЗ.
Как сообщило CNBC, об этом сообщила в пятницу, 3 декабря, технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхов. Предварительные данные свидетельствуют о том, что этот штамм более заразен, чем “Дельта”.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
«Мы действительно видим стремительные темпы роста, мы видим, как растет число обнаруживаемых случаев “Омикрона”. У нас есть сообщения об этом штамме в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ», – сказала представитель ВОЗ.
Она отметила, что предположительно “Омикрон” более заразен, однако вариант коронавируса “Дельта” продолжает доминировать в мире.
Ван Керхов также уточнила, что еще слишком рано оценивать серьезность заболевания, вызываемого “Омикроном”.
По ее словам, ранние сообщения о легких симптомах в некоторых из первых случаев, касались студентов университетов, которые, как правило, моложе и справляются с болезнью легче, чем пожилые люди.
«Первоначально поступали сообщения о том, что он, как правило, был более мягким, но на самом деле выводы делать слишком рано. Каждый, кто инфицирован SARS-CoV-2, независимо от варианта, всегда начинает с легкой формы болезни», – заключила Ван Керхов.
Ранее Власти сообщали:
-
в конце ноября ученые из Великобритании заявили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19, включая «Дельту».
-
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой «омикрон» и квалифицировала его как вызывающий беспокойство.
-
новый штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, может быть наиболее вероятным кандидатом на замену высоко заразному штамму «Дельта».