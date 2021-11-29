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13:31 04 Декабря 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Пушилин и Пасечник стали членам партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев вручил партийные билеты предводителям террористов Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Донбассе

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

В России вручили партийные билеты правящей партии «Единая Россия» предводителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Вручал партбилеты лично Дмитрий Медведев, который является председателем партии.

«Дмитрий Медведев вручил партбилеты «Единой России» главам регионов, руководству ДНР и ЛНР и депутатам Госдумы…членские билеты получили глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин», — говорится в сообщении.

Вручения партбилетов произошло на фоне эскалации конфликта на Донбассе, а также угрозы военного вторжения в Украину со стороны России.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Донбассе.

Как ранее сообщали Власти, Россия предложит НАТО подписать пакт о безопасности, чтобы остановить расширение альянса.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Единая Россия, Донбасс, ДНР, Денис Пушилин, ЛНР, Леонид Пасечник
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