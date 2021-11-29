Пушилин и Пасечник стали членам партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев вручил партийные билеты предводителям террористов Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.
Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу «Единой России».
В России вручили партийные билеты правящей партии «Единая Россия» предводителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.
Вручал партбилеты лично Дмитрий Медведев, который является председателем партии.
«Дмитрий Медведев вручил партбилеты «Единой России» главам регионов, руководству ДНР и ЛНР и депутатам Госдумы…членские билеты получили глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин», — говорится в сообщении.
Вручения партбилетов произошло на фоне эскалации конфликта на Донбассе, а также угрозы военного вторжения в Украину со стороны России.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Донбассе.
Как ранее сообщали Власти, Россия предложит НАТО подписать пакт о безопасности, чтобы остановить расширение альянса.