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15:13 04 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Демократия в опасности, людей соблазняют политики-популисты, – папа Франциск

Папа римский Франциск в субботу прибыл в Грецию. Он начал свой трехдневный визит в страну с Афин, которые часто называют колыбелью демократии.

Папу Франциска приветствуют в аэропорту Афин.

Об этом сообщает Reuters.

В своей речи в президентском дворце папа Франциск цитировал древнегреческих философов и поэтов, таких как Аристотель и Гомер. Он призвал вернуться к политике, которая «способствует всеобщему благу и не вселяет страх».

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«Мы не можем не отметить с беспокойством, что сегодня, и не только в Европе,  наблюдается отход от демократии», – сказал понтифик.

По его словам, демократия в опасности, поскольку недовольных людей соблазняют политики-популисты, обещающие простые, но невыполнимы решения. Понтифик добавил, что нужно остерегаться политиков, «одержимых стремлением к популярности».

Сегодня папа Франциск посетит архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима I. В его планах – встречи с епископами, священниками, членами монашеских орденов, студентами и верующими католической церкви в Греции.

Завтра папа Франциск посетит беженцев в миграционном центре  на острове Лесбос. Затем в Афинском концертном зале состоится Божественная литургия.

Ранее Власти писали, что папа римский Франциск во время визита в венгерскую столицу Будапешт встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: демократия, Греция, папа римский Франциск, популисты
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