Беларусь вручила Киеву ноту протеста из-за нарушения границ украинским вертолетом

Минобороны вручило Украине ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства Беларуси.

Министерство обороны Беларуси вызвало военного атташе при посольстве Украины



Об этом сообщает Министерство обороны республики беларусь.

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Министерство обороны Беларуси вызвало военного атташе при посольстве Украины, которому вручило нота протеста «в связи с участившимися нарушениями украинской стороной Государственной границы республики Беларусь в воздушном пространстве».

В ведомстве указали, что поводом вручения ноты протеста послужило нарушение государственной границы Беларуси украинским вертолетом типа Ми-8, которое якобы произошло 4 декабря в районе населенного пункта Новая Рудня.

В министерстве обороны Беларуси также отметили, что украинская сторона якобы избегает диалога для разрешения спорных вопросов «как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно».

Таким образом Беларусь практически напрямую обвинила Украину в создании угрозы для своей безопасности. Интересно, что это происходит на фоне эскалации ситуации на границе между Украиной и РФ, в то время, как различные аналитики прогнозируют военное вторжение в Украину также и со стороны Беларуси – чуть ли не единственного союзника России в данном регионе.

Как ранее сообщали Власти, Беларусь обвинила Украину в нарушении границ, в Украине это отрицают.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: беларусь, минобороны, нарушение границ