В Норвегии – самая большая вспышка “Омикрон” за пределами ЮАР: все были на грандиозной вечеринке
В столице Норвегии Осло по меньшей мере 13 человек были инфицированы штаммом коронавируса “Омикрон” после корпоративной рождественской вечеринки.
Об этом сообщило CNBC. Отмечается, что количество заболевших может вырасти до 60 человек.
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Вспышка произошла на рождественской вечеринке 26 ноября, организованной компанией Scatec, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии и работающей в Южной Африке.
«Эта вечеринка стала грандиозным мероприятием. Наша рабочая гипотеза состоит в том, что по крайней мере половина из 120 участников были инфицированы вариантом “Омикрон” во время вечеринки. На данный момент это самая крупная вспышка этого штамма за пределами Южной Африки», – сказал Пребен Аавитсланд, старший врач Норвежского института общественного здравоохранения.
Также, по его словам, помимо людей, инфицированных на вечеринке, “Омикрон” диагностировали еще у двух человек на западном побережье страны и двух туристов, находящихся на карантине в аэропорту Осло.
Все участники вечеринки были полностью вакцинированы и перед мероприятием имели отрицательные результаты тестов на COVID-19.
Органы здравоохранения заявили, что у инфицированных до сих пор наблюдались легкие симптомы, ни один из них не был госпитализирован.
«Еще слишком рано говорить о том, отличается ли клиническая картина болезни при инфекциях “Омикрон” от инфекций “Дельты», – сказал Аавитсланд.
Как сообщали Власти, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вариант коронавируса “Омикрон” был обнаружен в 38 странах мира и во всех шести регионах ВОЗ.