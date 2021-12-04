В Норвегии – самая большая вспышка “Омикрон” за пределами ЮАР: все были на грандиозной вечеринке

В столице Норвегии Осло по меньшей мере 13 человек были инфицированы штаммом коронавируса “Омикрон” после корпоративной рождественской вечеринки.

В Норвегии более десятка заболевших после большой вечеринки



Об этом сообщило CNBC. Отмечается, что количество заболевших может вырасти до 60 человек.

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Вспышка произошла на рождественской вечеринке 26 ноября, организованной компанией Scatec, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии и работающей в Южной Африке.

«Эта вечеринка стала грандиозным мероприятием. Наша рабочая гипотеза состоит в том, что по крайней мере половина из 120 участников были инфицированы вариантом “Омикрон” во время вечеринки. На данный момент это самая крупная вспышка этого штамма за пределами Южной Африки», – сказал Пребен Аавитсланд, старший врач Норвежского института общественного здравоохранения.

Также, по его словам, помимо людей, инфицированных на вечеринке, “Омикрон” диагностировали еще у двух человек на западном побережье страны и двух туристов, находящихся на карантине в аэропорту Осло.

Все участники вечеринки были полностью вакцинированы и перед мероприятием имели отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Органы здравоохранения заявили, что у инфицированных до сих пор наблюдались легкие симптомы, ни один из них не был госпитализирован.

«Еще слишком рано говорить о том, отличается ли клиническая картина болезни при инфекциях “Омикрон” от инфекций “Дельты», – сказал Аавитсланд.

Как сообщали Власти, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вариант коронавируса “Омикрон” был обнаружен в 38 странах мира и во всех шести регионах ВОЗ.

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Тэги: Норвегия, covid-19, Омикрон