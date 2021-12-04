Пушилин пообещал всем жителям «ДНР» российские паспорта

Глава так называемой “Донецкой народной республики” Денис Пушилин заявил, что все жители “ДНР” получат гражданство России.

Сам Пушилин получил партбилет "Единой России" из рук Медведева



Об этом сообщило «РИА Новости». Громкое заявление Пушилин озвучил в Москве на встрече с соотечественниками.

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“Сейчас количество получивших российские паспорта перевалило за 350 тыс. человек. Получат все”, — сказал глава “ДНР”.

Сам Пушилин накануне на съезде партии «Единая Россия» получил из рук лидера партии, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева партийный билет.

Ранее Власти сообщали, что, по подсчетам россиян, более 650 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей уже получили российские паспорта. Эти люди также участвовали в выборах президента РФ.

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Тэги: ДНР, Денис Пушилин, российский паспорт