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Главная » Мир » Общество
03:18 06 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Компания Трампа собрала миллиард долларов для соцсети без цензуры Truth Social

Компания Trump Media & Technology Group (TMTG) экс-президента США Дональда Трампа, которая создает собственную социальную сеть Truth Social, сообщила, что получила больше одного миллиарда долларов от группы институциональных инвесторов.

Трамп создал собственную соцсеть, поскольку его посты блокировали в Twitter

Об этом сообщила Медуза. Имена инвесторов не раскрываются.

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«Один миллиард долларов — это важный сигнал для Big Tech о том, что цензуре и политической дискриминации должен быть положен конец. Америка готова к Truth Social — платформе, которая не будет дискриминировать на почве политической идеологии», — заявил Дональд Трамп.

TMTG получит деньги после слияния со SPAC-компанией Digital World Acquisition, с помощью которой Трамп собирается вывести свою медиакомпанию на биржу.

Ранее Власти сообщали, что Трамп объявил о запуске собственной соцсети TRUTH Social, чтобы “противостоять тирании больших технологий”.

В октябре хакеры взломали соцсеть Truth Social, которая пока не доступна для пользователей, и создали в ней ненастоящий аккаунт Дональда Трампа.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: соцсети, дональд трамп
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