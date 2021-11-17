Компания Трампа собрала миллиард долларов для соцсети без цензуры Truth Social
Компания Trump Media & Technology Group (TMTG) экс-президента США Дональда Трампа, которая создает собственную социальную сеть Truth Social, сообщила, что получила больше одного миллиарда долларов от группы институциональных инвесторов.
Об этом сообщила Медуза. Имена инвесторов не раскрываются.
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«Один миллиард долларов — это важный сигнал для Big Tech о том, что цензуре и политической дискриминации должен быть положен конец. Америка готова к Truth Social — платформе, которая не будет дискриминировать на почве политической идеологии», — заявил Дональд Трамп.
TMTG получит деньги после слияния со SPAC-компанией Digital World Acquisition, с помощью которой Трамп собирается вывести свою медиакомпанию на биржу.
Ранее Власти сообщали, что Трамп объявил о запуске собственной соцсети TRUTH Social, чтобы “противостоять тирании больших технологий”.
В октябре хакеры взломали соцсеть Truth Social, которая пока не доступна для пользователей, и создали в ней ненастоящий аккаунт Дональда Трампа.