Резников хочет разместить военных из Канады, Британии и США в местах возможного наступления России

Министр обороны Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию направить в Украину военных инструкторов и разместить их на позициях вблизи линии фронта.

резников обратился к партнерам Украины за помощью



О своем желании Резников рассказал в интервью The Globe and Mail.

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По его словам, Украине нужен «быстрый ответ» со стороны союзников, который помог бы ей решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также средств радиоэлектронного подавления.

Но не менее важным, по его словам, будет то, что канадские, американские и британские военнослужащие разместятся на позициях вблизи линии фронта.

«У вас (в Канаде – ред) есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 [военных] инструкторов отправьте 500 инструкторов», – сказал Резников, имея в виду канадскую учебную миссию из 200 солдат, уже развернутую в Украине.

По словам Резникова, иностранные военные должны быть размещены в тех местах, где Россия может их видеть.

«Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы … были бы дислоцированы в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове», – сказал он, назвав места на востоке и юге Украины, которые могут стать передовыми позициями в случае масштабного наступления России.

«Вместе с представителями Соединенного Королевства, США, на двусторонних платформах, без НАТО. Над этими территориями должны развеваться три флага – флаг Канады, флаг США и флаг Великобритании. То, что вы здесь, было бы также хорошим знаком для русских», – сказал Резников.

Как сообщали Власти, по данным американской разведки, Россия планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале 2022 года с участием 175 тысяч военнослужащих.

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Тэги: США, Канада, Великобритания, Алексей Резников, Россия - страна агрессор