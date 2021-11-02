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08:18 06 Декабря 2021 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

Извержение вулкана Семеру в Индонезии: погибло не менее 14 человек

Тропические дожди обрушили часть кратера вулкана, спровоцировав извержение в субботу, 4 декабря.

Семеру — один из сотни действующих вулканов в Индонезии.

В результате извержения вулкана Семеру на острове Ява погибли, по меньшей мере, 14 человек, сообщает CNN.

Имена пятерых жертв еще не установлены, девятеро числятся пропавшими без вести.

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98 человек получили ранения, 35 – госпитализировали. 1300 человек вынуждены были покинуть свои дома.

Семеру – самая высокая вершина на острове Ява. В субботу вулкан выбросил в небо огромный столб пепла, пишет The Guardian.

Под глубоким слоем пепла и вулканической пыли оказались 11 деревень, расположенных возле вулкана.

Спасательную операцию в районе затрудняют едкий дым, тлеющие обломки и густая грязь.

Вулканический пепел покрыл дома и деревья.

Житель деревни пытается откопать свой грузовик, засыпанный пеплом.

Ранее Власти писали, что в сентябре этого года извержение вулкана на Канарах разрушило 449 домов и повредило 45.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Индонезия, извержение вулкана
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