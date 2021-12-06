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08:55 06 Декабря 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

В Канаде разбился самолет: двое погибших

По данным полиции, авиакатастрофа произошла в субботу утром в районе озера Флора, к востоку от города Вабуш на востоке Канады.

Упавший самолет обнаружили местные жители.

Об этом сообщает CBC.

Обломки самодельного самолета Murphy Rebel обнаружили местные жители.

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На месте падения также были найдены тела двух мужчин.

Как сообщается, сигналов бедствия самолет не подавал.

Причины аварии выясняются.

Ранее Власти писали, что России к западу от Москвы потерпел крушение легкомоторный самолет, в котором находились пилот и его пассажирка.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Канада, авиакатастрофа
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