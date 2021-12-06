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08:55 06 Декабря 2021 7 Комментарии
В Канаде разбился самолет: двое погибших
По данным полиции, авиакатастрофа произошла в субботу утром в районе озера Флора, к востоку от города Вабуш на востоке Канады.
Упавший самолет обнаружили местные жители.
Об этом сообщает CBC.
Обломки самодельного самолета Murphy Rebel обнаружили местные жители.
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На месте падения также были найдены тела двух мужчин.
Как сообщается, сигналов бедствия самолет не подавал.
Причины аварии выясняются.
Ранее Власти писали, что России к западу от Москвы потерпел крушение легкомоторный самолет, в котором находились пилот и его пассажирка.
Тэги: Канада, авиакатастрофа
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