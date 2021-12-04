Сбились с фарватера: польские пограничники задержали российское судно с пьяным экипажем

Польские пограничники задержали в Гданьском заливе Балтийского моря российский сухогруз с пьяным экипажем.

Владельцем и оператором «Русланы» является ООО «Трансфлот» из Санкт-Петербурга



Об этом сообщило RMF24. Инцидент произошел ночью 4 декабря.

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Корабль весом почти 8000 тонн,не считая груза, сбился с фарватера и маршрута, ведущего в порт.

На вызовы служб и администрации порта экипаж не реагировал.

Спустя некоторое время, когда судно было в 1,5 км от берега, на уровне острова Собешево, удалось установить контакт и поставить корабль на якорь.

На борту российского корабля польские пограничники выяснили, что члены экипажа пьяны – у капитана обнаружили 1 промилле алкоголя, а у двух моряков – по 1,5 промилле. Все они россияне.

О случившемся сообщили в полицию и прокуратуру. Производство также ведет Морское управление Польши.

Как ранее писали Власти, в Швеции к югу от порта Оскарсхамн село на мель грузовое судно. Капитан и штурман судна – граждане России – находились в состоянии алкогольного опьянения.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Польша, алкоголь, корабль