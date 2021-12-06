После ночного снегопада Киев застрял в пробках: где сложности

По состоянию на 8:45 понедельника, 6 декабря, на дорогах Киева наблюдаются сложности с движением из-за ночного снега – на многих участках образовались пробки и тянучки.

Из-за ночного снега в Киеве образовались пробки



Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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Так, на правом берегу движение затруднено на:

Воздухофлотском проспекте;

проспекте Любомира Гузара;

проспекте Леся Курбаса;

проспекте Валерия Лобановского;

проспекте Голосеевском;

проспекте Победы;

проспекте Степана Бандеры;

проспекте Науки.

Кроме того, пробки образовались на улицах:

Жилянской,

Борщаговской,

Гарматной,

Вадима Гетьмана,

Дегтяревской,

Елены Телиги,

Щусева,

Нижний Вал,

Глыбочицкой,

Михаила Грушевского

бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу пробки образовались на проспектах:

Броварском,

Юрия Гагарина,

Романа Шухевича,

Николая Бажана,

Соборности,

Освободителей

Также затруднено движение транспорта на улицах:

Андрея Малышко,

Оноре де Бальзака,

Валентина Серова.

Сложности с движением на мостах Северном, Дарницком, Патона.

На мостах Южном и Метро можно проехать свободно.

Как сообщали Власти, поздно вечером в воскресенье в Киеве на Оболони загорелись торговые павильоны, часть из них полностью сгорела.