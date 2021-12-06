После ночного снегопада Киев застрял в пробках: где сложности
По состоянию на 8:45 понедельника, 6 декабря, на дорогах Киева наблюдаются сложности с движением из-за ночного снега – на многих участках образовались пробки и тянучки.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
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Так, на правом берегу движение затруднено на:
Воздухофлотском проспекте;
проспекте Любомира Гузара;
проспекте Леся Курбаса;
проспекте Валерия Лобановского;
проспекте Голосеевском;
проспекте Победы;
проспекте Степана Бандеры;
проспекте Науки.
Кроме того, пробки образовались на улицах:
Жилянской,
Борщаговской,
Гарматной,
Вадима Гетьмана,
Дегтяревской,
Елены Телиги,
Щусева,
Нижний Вал,
Глыбочицкой,
Михаила Грушевского
бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу пробки образовались на проспектах:
Броварском,
Юрия Гагарина,
Романа Шухевича,
Николая Бажана,
Соборности,
Освободителей
Также затруднено движение транспорта на улицах:
Андрея Малышко,
Оноре де Бальзака,
Валентина Серова.
Сложности с движением на мостах Северном, Дарницком, Патона.
На мостах Южном и Метро можно проехать свободно.
Как сообщали Власти, поздно вечером в воскресенье в Киеве на Оболони загорелись торговые павильоны, часть из них полностью сгорела.