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09:44 06 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

“Омикрон” может быть менее опасным, чем “Дельта” – эксперты США

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что новый штамм, вопреки прогнозам, не является чем-то очень серьезным. Хотя окончательные выводы делать рано.

По словам главного инфекциониста страны и медицинского советника президента Энтони Фаучи, новый вариант, обнаруженный в Южной Африке, менее опасен.

Об этом сообщает AP.

«Мы должны быть осторожны, прежде чем делать какие-либо выводы о том, что он менее серьезен или действительно не вызывает серьезного заболевания», – сказал Фаучи.

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По его мнению, ученым следует иметь больше информации, прежде чем делать выводы об опасности «Омикрона».

Он также отметил, что администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность снятия ограничений на въезд в США для граждан ряда стран Африки, введенных из-за появления штамма «Омикрон».

«Мы все очень переживаем из-за невзгод, выпавших на долю не только Южной Африки, но и других африканских стран. Но надеюсь, что сможем снять этот запрет в достаточно разумные сроки», – сказал Фаучи.

К воскресенью, 5 декабря, штамм «Омикрон» был обнаружен примерно в трети американских штатов.

Ранее Власти писали, что в США массово подтверждают случаи инфицирования новым штаммом коронавируса.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, штамм дельта, штамм омикрон
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