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01:11 07 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Китайский луноход сфотографировал «загадочную хижину» на обратной стороне спутника

Китайский луноход Yutu 2 заметил загадочный объект на горизонте, пробираясь через кратер Фон Карман на обратной стороне Луны.

Луноход доберется до "хижины" через 2-3 месяца

Об этом сообщило Space. Yutu 2 заметил объект в форме куба на горизонте к северу во время 36-го лунного дня миссии.

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Объект был назван «таинственной хижиной» (神秘 小屋 / shenmi xiaowu), но это скорее просто название, чем точное описание.

Ученые группы проявили большой интерес к объекту, и теперь ожидается, что луноход проведет следующие 2-3 лунных дня (2-3 земных месяца), пересекая лунный реголит и избегая кратеров, чтобы лучше рассмотреть странный объект.

Ученые предположили, что это большой валун, который появился после столкновения с Луной некоего космического тела.

Неизвестный объект назвали "загадочной хижиной"

Неизвестный объект назвали "загадочной хижиной"

Как сообщали Власти, США отправят миссию на Луну в рамках программы Artemis («Артемида») не ранее 2025 года, отложив запуск по крайней мере на год.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Китай, Луна
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Китайский луноход сфотографировал «загадочную хижину» на обратной стороне спутника

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