Китайский луноход сфотографировал «загадочную хижину» на обратной стороне спутника
Китайский луноход Yutu 2 заметил загадочный объект на горизонте, пробираясь через кратер Фон Карман на обратной стороне Луны.
Об этом сообщило Space. Yutu 2 заметил объект в форме куба на горизонте к северу во время 36-го лунного дня миссии.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
Объект был назван «таинственной хижиной» (神秘 小屋 / shenmi xiaowu), но это скорее просто название, чем точное описание.
Ученые группы проявили большой интерес к объекту, и теперь ожидается, что луноход проведет следующие 2-3 лунных дня (2-3 земных месяца), пересекая лунный реголит и избегая кратеров, чтобы лучше рассмотреть странный объект.
Ученые предположили, что это большой валун, который появился после столкновения с Луной некоего космического тела.
Как сообщали Власти, США отправят миссию на Луну в рамках программы Artemis («Артемида») не ранее 2025 года, отложив запуск по крайней мере на год.