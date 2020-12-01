Китайский луноход сфотографировал «загадочную хижину» на обратной стороне спутника

Китайский луноход Yutu 2 заметил загадочный объект на горизонте, пробираясь через кратер Фон Карман на обратной стороне Луны.

Луноход доберется до "хижины" через 2-3 месяца



Об этом сообщило Space. Yutu 2 заметил объект в форме куба на горизонте к северу во время 36-го лунного дня миссии.

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Объект был назван «таинственной хижиной» (神秘 小屋 / shenmi xiaowu), но это скорее просто название, чем точное описание.

Ученые группы проявили большой интерес к объекту, и теперь ожидается, что луноход проведет следующие 2-3 лунных дня (2-3 земных месяца), пересекая лунный реголит и избегая кратеров, чтобы лучше рассмотреть странный объект.

Ученые предположили, что это большой валун, который появился после столкновения с Луной некоего космического тела.

Как сообщали Власти, США отправят миссию на Луну в рамках программы Artemis («Артемида») не ранее 2025 года, отложив запуск по крайней мере на год.

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Тэги: Китай, Луна