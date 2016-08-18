В НАТО раскрыли план России отсечь страны Балтии от альянса за два часа

Некоторые аналитики Украине и НАТО опасаются, что Россия может за несколько часов отрезать Прибалтику от других стран, входящих в Североатлантический альянс, захватив Сувалкский коридор.

Россия может занять Сувалкский коридор за два часа



Об этом сообщила Times со ссылкой на источники. Сувалкский коридор – это сухопутный «коридор» длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью России.

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В настоящее время здесь проходит граница Польши с Литвой. Назван по расположенному поблизости польскому городу Сувалки.

По информации источников издания, Москва может использовать для этой операции скопившихся на территории Беларуси мигрантов.

Предполагается, что они устроят беспорядки на участке Сувалкского коридора, усмирять которые отправят российских военных.

«Туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Беларусью. Все это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа», — сказано в публикации.

По мнению источника Times в Киеве, таким образом Россия сможет отвлечь внимание членов Североатлантического альянса от готовящегося вторжения в Украину.

Как сообщали Власти, Россия предупредила, что может уничтожить 32 спутника НАТО с помощью своей новой противоспутниковой ракеты “Нудоль”, что сделает западные ракеты с GPS-наведением бесполезными, в случае обострения ситуации с Украиной.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Россия, НАТО, Польша, страны Балтии