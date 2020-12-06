Зеленский поздравил украинских военных и уехал на восток

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил ВСУ с 30-летием.

Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины и вручит государственные награды военнослужащим



Поздравления Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

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Сегодня, 6 декабря, ВСУ отмечает 30-летие. Президент Украины поздравил военных поблагодарив ВСУ за самоотверженность и героизм отметив, что украинцы гордятся своей армией.

Позже, стало известно Зеленский отправился с рабочей поездкой в Харьковскую и Донецкую области.

Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины и вручит государственные награды военнослужащим.

Президент также примет участие в церемонии присвоения почетных наименований и вручении боевых флагов военным частям ВСУ.

Как ранее сообщали Власти, украинские военные провели учения с тяжелой артиллерией возле Крыма.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: всу, зеленский