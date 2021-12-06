На сцену… Omicron! В 2014 гонконские рокеры так назвали свою группу. Разделив имя с новым штаммом Covid их популярность взлетела

Гонконгская метал-группа Omicron никогда не думала, что назовет ее именем смертельное инфекционное заболевание.

Гонконгская метал-группа Omicron никогда не думала, что ее именем назовут смертельное инфекционное заболевание



Дамы и господа, добро пожаловать на сцену… Omicron!

26 ноября 2021 Всемирная организация здравоохранения объявила название последнего варианта Covid-19 «омикроном». И это принесло неожиданную популярность гонконгской метал-группе Omicron, которая существовала в период период с 2014 по 2016 год, об это пишет RоllingStone.



Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Хотя он был выбран как 15-я буква греческого алфавита, это название вызвало отклик у как минимум одного музыканта, барабанщика Джона Вурстера из Superchunk, Боба Молда и Mountain Goats:

«Omicron звучит как прогрессив-метал-группа, которая никогда не появлялась в заголовках…» , – начали писать некоторые музыканты два дня спустя, после объявления ВОЗ.

Так, в период с 2014 по 2016 год Omicron действительно назывался андерграундной прог-метал-группой из Гонконга. Квартет – Чан, клавишник Тайлер Юнг, барабанщик Алекс Бедвелл и синтезатор-гитарист Адам Робертшоу – отыграли всего несколько концертов и просуществовали недостаточно долго, чтобы выпустить альбом.

Но благодаря жуткому совпадению, Omicron внезапно привлекли к себе внимание, которое они упустили за время своего существования. «Из всех возможных слов, которые вы могли бы использовать для обозначения вируса, вы выбираете Omicron», – смеется Чан. «По правильным или неправильным причинам мы получаем клики, звонки и неожиданную популярность».

Группа Omicron начала собираться вместе почти десять лет назад. Изначально погрузившись в Linkin Park, Papa Roach и других фаворитов ню-метала, уроженец Гонконга Чан расширился и начал исследовать все, от Slipknot до Helloween.

В 2012 году группа сформировалась вместе с другом из школы и колледжа Йеном и Бедвеллом, игравшим в различных гонконгских коллективах, а в следующем году к ним присоединился Робертшоу (чья синтезаторная гитара позволяла ему играть как ритм, так и басовые партии). Когда пришло время выбрать имя, Чан сказал, что им нужно что-то, что звучало бы «на космическую тему». Андромеда была взята, поэтому по предложению Робертшоу они выбрали следующий жизнеспособный выбор – имя 15-й звезды в созвездии. «В нем было именно это кольцо», – говорит Чан об Omicron. «Это было отправной точкой. А потом мы глубже заглянули в само слово. Наша музыка в общих чертах основана на научно-фантастическом/ космическом подходе, а Omicron означает «маленький». Идея заключалась в том, чтобы наши отдельные части – Omicron – вносили вклад в общую картину».

Ο, ο (название: омикро́н, греч. όμικρον, др.-греч. ὄ μικρόν) — 15-я буква греческого алфавита. В системе греческой алфавитной записи чисел имеет числовое значение 70. Происходит от финикийской буквы «аин». От буквы «омикрон» произошли латинская буква «О» и кириллическая «О».

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: Omicron, гонконские рокеры