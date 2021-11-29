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00:59 07 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Смерть в эйфории: в Швейцарии одобрили капсулу для эвантазии

Разработка компании Exit International под названием Sarco позволяет человеку уйти из жизни легко, без паники, в состоянии эйфории.

Созданная при помощи 3D-принтера капсула Sarco для эвтаназии прошла экспертизу в Швейцарии.

Об этом сообщает SWI.

Доктор Филип Ничке, основатель австралийской компании Exit International, создавшей капсулу Sarco, планирует поставлять ее в Швейцарию, так как в этой стране легализована эвтаназия.

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«Это созданная на 3D-принтере капсула, которая активируется изнутри человеком, намеревающимся умереть. Аппарат можно доставить в любое место. Это может быть, например, идиллическая местность на открытом воздухе или помещение организации по оказанию помощи в эвтаназии», – рассказывает доктор Ничке.

Капсула оснащена механизмом, который заполняет ее внутреннее пространство азотом. Предполагается, что человек, решивший добровольно уйти из жизни, будет самостоятельно запускать механизм подачи газа, вызывающего эйфорию, потерю сознания и смерть в результате гипоксии.

Процесс эвтаназии, как утверждает производитель, займет около 30 секунд.

Уже разработаны два прототипа Sarco, еще один конструируют в Нидерландах – он должен быть готов уже в 2022 году.

На данный момент в Швейцарии легализована непрямая эвтаназия – например, введение или предоставление больному по его просьбе препаратов, приводящих к быстрой смерти. Чаще всего для этого используются барбитураты.

За 2020 год в Швейцарии около 1300 человек решили добровольно уйти из жизни.

Среди других европейских стран официально эвтаназия разрешена в Испании, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах.

Ранее Власти писали, что парламент Португалии одобрил законопроект, легализующий эвтаназию.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Швейцария, эвтаназия
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