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17:27 06 Декабря 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу за госизмену

Верховный суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича – 13 лет лишения свободы.

Адвокаты Януковича заявили, что экс-президента лишили права на защиту

Об этом стало известно из трансляция заседания на Youtube-канале Верховного суда. Судьи рассмотрели жалобы защиты Януковича по существу.

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Они постановили оставить в силе приговор Оболонского райсуда Киева от 24 октября 2019 года, а также определения апелляционных судов.

Ранее на заседании в понедельник Верховный суд отказал адвокатам экс-президента в отводе защитников.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил в Facebook, что беглый президент отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций на приговор суда по делу о госизмене.

«Виктор Янукович сегодня отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном суде из-за невозможности обеспечения его права на защиту. В условиях, созданных Верховным судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту. Поэтому им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма», – написал Сердюк.

Адвокат утверждает, что на протяжении всего процесса защита намеревалась организовать участие Януковича в судебных заседаниях в порядке международной правовой помощи.

«Таким образом, в виду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту, клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на работе в международных институция, в том числе  ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане», – подытожил Сердюк.

Ранее Власти сообщали, что бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины, которая приняла Постановление о его самоустранении с должности главы государства.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: верховный суд, Виктор Янукович
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