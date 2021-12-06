“Омикрон” легче передается по воздуху, – ученые

Новый штамм коронавируса «Омикрон» может быть более заразен, так как он легче распространяется по воздуху, считают британские ученые.

Новый штамм коронавируса может быть более заразен.



Об этом сообщает Sky News со ссылкой протоколы последнего заседания Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Впрочем, в документе отмечается, что это «предварительные данные», полученные с «низкой степенью достоверности». Хотя уже известно, что геном «Омикрона» имеет мутации, которые позволяют ему «ускользать от иммунной системы».

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Первые данные, указывающие, что «Омикрон» может находить лазейки в иммунной системе, были опубликованы учеными из Южной Африки. По оценкам исследователей, вероятность повторного заражения у «Омикрона» в два раза выше, чем у более ранних штаммов.

«Омикрон» обнаружен более чем в 30 странах мира.

Из-за распространения «Омикрона» Великобритания ужесточает правила въезда. С 7 декабря обязательное тестирование перед посадкой на рейс станет необходимым для всех, прибывающих в страну.

Ранее Власти писали, что главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что новый штамм, вопреки прогнозам, не является чем-то очень серьезным.

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