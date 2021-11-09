Шевченко объяснил третье подряд поражение “Дженоа”

В рамках 16-го тура чемпионата Италии клуб Андрея Шевченко «Дженоа» в гостях играл с «Ювентусом» и проиграл – 0:2.

Первый гол



Это была еще одна ночь разочарований для украинского тренера: в четырех матчах его команда набрала всего лишь одно очко, не сумев забить ни одного гола, отмечает Football Italia.

Футболисты «Дженоа» ни разу не ударили по воротам Войцеха Щесны, тогда как «Ювентус» нанес 27 ударов, из них 12 – в створ ворот.

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«Честно скажу, на матч было тяжело набрать игроков для стартового состава, – сказал Шевченко по окончании матча. – Мы старались оставаться в игре и делали это до 80-й минуты. Команда выполнила очень большой объем работы, приходилось ставить футболистов на новые позиции».

По словам тренера, отсутствие ведущих игроков создает проблемы, но «мы надеемся вернуть их и улучшить качество игры».

Сейчас в «Дженоа» не выходит на поле половина основного состава – Дестро, Кайседо, Кришито, Максимович, Фарес, Каллон, Ровелла, Стураро, забившие 14 из 17 мячей команды в сезоне.

После прихода Шевченко «Дженоа» сыграл три матча с ведущими итальянскими клубами – «Рома», «Милан» и «Ювентус» – все проиграл.

«Дженоа» находится на 18-м месте (из 20-ти) итальянской «Серии А».

Ранее Власти писали, что бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко назначен главным тренером клуба из Генуи. Контракт рассчитан до 2024 года.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: футбол, Италия, Андрей Шевченко