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06:35 07 Декабря 2021 Просмотров 109   КомментариевКомментарии

Ни один из инфицированных «Омикроном» в Великобритании не лежит в больнице

Никому из инфицированных новым штаммом коронавируса “Омикрон” в Великобритании не потребовалась госпитализация.

В Великобритании зафиксировали более 300 случаев инфицирования вариантом "Омикрон"

Об этом сообщила  The Guardian со ссылкой на министра здравоохранения страны Саджида Джавида.

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По его словам в Великобритании на 6 декабря было зафиксировано 336 случаев инфицирования “Омикроном.

Джавид ответил на вопрос депутата от консерваторов сэра Десмонда Суэйна в палате общин о количестве больных и госпитализированных новым вариантом COVID-19.

«Число подтвержденных случаев заболевания в Великобритании составляет 336 – все они по определению инфицированы. У некоторых может быть бессимптомное течение, другие плохо себя чувствуют. Насколько мне известно, никто из них не был госпитализирован”, – сказал Джавид.

Как сообщали Власти, главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что новый штамм, вопреки прогнозам, не является чем-то очень серьезным. Хотя окончательные выводы делать рано.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Великобритания, covid-19, Омикрон
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