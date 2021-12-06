Ни один из инфицированных «Омикроном» в Великобритании не лежит в больнице
Никому из инфицированных новым штаммом коронавируса “Омикрон” в Великобритании не потребовалась госпитализация.
Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на министра здравоохранения страны Саджида Джавида.
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По его словам в Великобритании на 6 декабря было зафиксировано 336 случаев инфицирования “Омикроном.
Джавид ответил на вопрос депутата от консерваторов сэра Десмонда Суэйна в палате общин о количестве больных и госпитализированных новым вариантом COVID-19.
«Число подтвержденных случаев заболевания в Великобритании составляет 336 – все они по определению инфицированы. У некоторых может быть бессимптомное течение, другие плохо себя чувствуют. Насколько мне известно, никто из них не был госпитализирован”, – сказал Джавид.
Как сообщали Власти, главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что новый штамм, вопреки прогнозам, не является чем-то очень серьезным. Хотя окончательные выводы делать рано.