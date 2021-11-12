Лидеры пяти государств призвали Россию и Украину к переговорам в Нормандском формате
Лидеры государств и правительств формата «Квинт» (Германия, США, Франция, Италия, Великобритания) выступили за возобновление переговоров России с Украиной в Нормандском формате.
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Елисейского дворца.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
В нем отмечено, что главы государств и правительств поделились своим анализом напряженности, существующей между Россией и Украиной.
Он также выразили свою решимость уважать суверенитет последней и заявили о приверженности действиям для поддержания мира и безопасности в Европе.
“Все они напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках так называемой «нормандской группы» под эгидой Франции и Германии”, – сказано в заявлении.
Как сообщали Власти, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России – под большим вопросом.