Лидеры пяти государств призвали Россию и Украину к переговорам в Нормандском формате

Лидеры государств и правительств формата «Квинт» (Германия, США, Франция, Италия, Великобритания) выступили за возобновление переговоров России с Украиной в Нормандском формате.

Украину и Россию призвали возобновить переговоры



Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Елисейского дворца.

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В нем отмечено, что главы государств и правительств поделились своим анализом напряженности, существующей между Россией и Украиной.

Он также выразили свою решимость уважать суверенитет последней и заявили о приверженности действиям для поддержания мира и безопасности в Европе.

“Все они напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках так называемой «нормандской группы» под эгидой Франции и Германии”, – сказано в заявлении.

Как сообщали Власти, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России – под большим вопросом.

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