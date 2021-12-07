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Главная » Мир » Политика
08:29 07 Декабря 2021 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

Кулеба озвучил, что Украине стоит ждать от переговоров Байдена с Путиным

Украина не ожидает прорывов и принципиальных договоренностей по итогам переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Кулеба считает, что прорыва в переговорах не будет

Такое мнение 6 декабря озвучил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он также предположил, что Путин услышит от главы США «очень четкие сигналы» о том, что сделают партнеры Украины, если Россия прибегнет к военной операции против Украины.

«Это будут убедительные вещи», — подчеркнул Кулеба.

При этом он скептически отнесся к возможности достижения во время переговоров принципиальных договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

«В жизни, конечно, возможно все, однако я бы не ожидал завтра каких-то прорывов», – сказал Кулеба.

По его словам, каждая из сторон выскажет “свое максималистское видение логики дальнейших действий”. После этого разные команды будут работать над дальнейшим развитием ситуации.

Ранее Власти сообщали, что:

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Тэги: Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий кулеба
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