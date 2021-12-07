Кулеба озвучил, что Украине стоит ждать от переговоров Байдена с Путиным
Украина не ожидает прорывов и принципиальных договоренностей по итогам переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.
Такое мнение 6 декабря озвучил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Он также предположил, что Путин услышит от главы США «очень четкие сигналы» о том, что сделают партнеры Украины, если Россия прибегнет к военной операции против Украины.
«Это будут убедительные вещи», — подчеркнул Кулеба.
При этом он скептически отнесся к возможности достижения во время переговоров принципиальных договоренностей между Вашингтоном и Москвой.
«В жизни, конечно, возможно все, однако я бы не ожидал завтра каких-то прорывов», – сказал Кулеба.
По его словам, каждая из сторон выскажет “свое максималистское видение логики дальнейших действий”. После этого разные команды будут работать над дальнейшим развитием ситуации.
Ранее Власти сообщали, что:
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президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря, в ходе которых в частности обсудят Украину;
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президент Соединенных Штатов Джо Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным;
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президент Украины Владимир Зеленский провел запланированный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед переговорами лидера США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.