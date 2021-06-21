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09:11 07 Декабря 2021 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Если переговоры не сработают: какими санкциями США могут ударить по России

Официальные лица США обсуждают широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину.

США подготовили агрессивный пакет санкций

Об этом сообщило CNN. Санкции среди прочего коснутся членов ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии.

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Кроме того, у Белого дома есть “ядерный вариант” – отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру.

Официальные лица заявили, что окончательных решений о видах и времени применении новых санкций еще не принято. Администрация Байдена пока ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют более тесные экономические отношения с Россией.

Высокопоставленный чиновник администрации заявил в понедельник, что США готовы принять «существенные экономические меры противодействия», призванные нанести «значительный и серьезный экономический ущерб российской экономике», если Путин продолжит военную эскалацию в Украине.

Чиновник отказался указать, какие экономические санкции рассматривались, но сказал, что США участвовали в «интенсивных обсуждениях с нашими европейскими партнерами о том, что мы будем делать коллективно в случае серьезной российской военной эскалации».

По информации различных источников, имеющих отношение к обсуждению санкций, новые экономические ограничения могут быть нацелены на различные сектора, включая производителей энергии и российские банки. Новые санкции также могут быть применены в отношении суверенного долга России.

Кроме того, они, скорее всего, затронут ведущих российских олигархов, ограничивая их возможности путешествовать и потенциально перекрывая доступ к американским банковским системам и кредитам.

По словам двух источников, знакомых с ходом дискуссии, официальные лица также рассматривают вопрос об отключении России от международной платежной системы SWIFT, от которой Россия остается в значительной степени зависимой.

Весной Европарламент принял необязательную резолюцию, призывающую к такому шагу в случае вторжения России в Украину, и США обсуждали это с коллегами из ЕС.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, также ведется серьезная дискуссия о лишении российских производителей энергии доступа к долговым рынкам в случае вторжения.

«Мы составили чертовски агрессивный пакет», – сказал этот чиновник и предупредил Россию, что если она вторгнется в Украину, США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись к стране, за пределами Ирана и Северной Кореи.

Ранее Власти сообщали, что:

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Тэги: Россия, санкции, США
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