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Главная » Украина » Общество
10:04 07 Декабря 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

На Сумщине вспышка ботулизма: единственную в области сыворотку ввели самому тяжелому пациенту

В городе Лебедин в Сумской области после семейного застолья с признаками ботулизма госпитализировали четырех человек, единственную сыворотку ввели женщине в тяжелом состоянии.

В Украине дефицит вакцины от ботулизма

Об этом сообщила ТСН. Люди ели консервированные грибы домашнего приготовления.

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По информации журналистов, в препарате от ботулизма нуждались еще два человека. Его пришлось уже покупать через частного предпринимателя, который специально завез сыворотку из-за границы. Купить в украине ее невозможно.

По словам медиков, дорогую вакцину заказывают ежегодно централизованно через Минздрав в зависимости от прогнозируемого количества больных ботулизмом. В этом году в области было четыре дозы, а случаев ботулизма – уже шесть.

Как сообщали Власти,  в Бердянске от ботулизма умер мужчина. Ранее он с женой ел вяленую рыбу, купленную на центральном рынке города.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: суммы, ботулизм
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