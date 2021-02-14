ОАЭ стали первой первой страной в мире, официально сократившей рабочую неделю

ОАЭ объявили, что перейдут на четырех с половиной дневную рабочую неделю, при этом пол-дня пятницы, суббота и воскресенье образуют новый уик-энд.

Рабочая неделя в ОАЭ закончится в полдень пятницы



Об этом сообщило Alarabiya. До этого в стране было два выходных дня – в пятницу и субботу.

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Все ведомства федерального правительства перейдут на новый уик-энд с 1 января 2022 года.

Правительства Абу-Даби и Дубая также объявили, что будут придерживаться новой структуры рабочей недели.

Этот переход означает новые часы работы для государственных служащих: с понедельника по четверг с 7:30 до 15:30, а в пятницу – с 7:30 до 12:00.

Пятничные проповеди и молитвы в Эмиратах будут проходить с 13:15. Государственные служащие будут иметь возможность организовать работу из дома по пятницам, а также организовать свое рабочее время на гибкой основе.

ОАЭ – первая страна в мире, которая ввела национальную рабочую неделю короче глобальной пятидневной недели.

В правительстве ОАЭ заявили, что продленные выходные являются частью усилий по укреплению баланса между работой и личной жизнью и повышению социального благополучия при одновременном повышении производительности для повышения экономической конкурентоспособности страны.

С экономической точки зрения новая рабочая неделя позволит лучше согласовать Эмираты с мировыми рынками, отражая стратегический статус страны на глобальной экономической карте.

В религиозном исламском календаре пятница считается лучшим днем недели и называется Джума (от араб. день собрания).

Во всех мусульманских странах, где ислам является государственной религией, пятница — официальный выходной день.

Как сообщали Власти, в Исландии четыре года тестировали четырехдневную рабочую неделю. Результаты назвали «ошеломительным успехом».

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