ОАЭ стали первой первой страной в мире, официально сократившей рабочую неделю
ОАЭ объявили, что перейдут на четырех с половиной дневную рабочую неделю, при этом пол-дня пятницы, суббота и воскресенье образуют новый уик-энд.
Об этом сообщило Alarabiya. До этого в стране было два выходных дня – в пятницу и субботу.
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Все ведомства федерального правительства перейдут на новый уик-энд с 1 января 2022 года.
Правительства Абу-Даби и Дубая также объявили, что будут придерживаться новой структуры рабочей недели.
Этот переход означает новые часы работы для государственных служащих: с понедельника по четверг с 7:30 до 15:30, а в пятницу – с 7:30 до 12:00.
Пятничные проповеди и молитвы в Эмиратах будут проходить с 13:15. Государственные служащие будут иметь возможность организовать работу из дома по пятницам, а также организовать свое рабочее время на гибкой основе.
ОАЭ – первая страна в мире, которая ввела национальную рабочую неделю короче глобальной пятидневной недели.
В правительстве ОАЭ заявили, что продленные выходные являются частью усилий по укреплению баланса между работой и личной жизнью и повышению социального благополучия при одновременном повышении производительности для повышения экономической конкурентоспособности страны.
С экономической точки зрения новая рабочая неделя позволит лучше согласовать Эмираты с мировыми рынками, отражая стратегический статус страны на глобальной экономической карте.
В религиозном исламском календаре пятница считается лучшим днем недели и называется Джума (от араб. день собрания).
Во всех мусульманских странах, где ислам является государственной религией, пятница — официальный выходной день.
Как сообщали Власти, в Исландии четыре года тестировали четырехдневную рабочую неделю. Результаты назвали «ошеломительным успехом».