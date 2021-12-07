Названо имя нового возможного посла США в Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с кандидатурой на должность американского посла в Украине – им, скорее всего, станет женщина-дипломат Бриджит Бринк.

Бриджит Бринк сейчас возглавляет американскую дипломатическую миссию в Словакии



Об этом сообщило Foreign Policy. Однако источники издания подчеркивают, что решение по этому поводу еще не принято.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Известно, что Бринк с 2019 года возглавляет американскую дипломатическую миссию в Словакии. Ее назвали опытным и высокопоставленным дипломатом.

При этом отмечается, что задержка с назначением посла в Украине Байденом привела в замешательство некоторых опытных дипломатов и наблюдателей за Европой.

Напомним, США более двух лет не имеют утвержденного Сенатом посла в Киеве после того, как в мае 2019 года карьерный дипломат Мари Йованович была снята с должности во время скандала с прослушкой времен Трампа.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: США, Бриджит Бринк