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12:03 07 Декабря 2021 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Названо имя нового возможного посла США в Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с кандидатурой на должность американского посла в Украине – им, скорее всего, станет женщина-дипломат Бриджит Бринк.

Бриджит Бринк сейчас возглавляет американскую дипломатическую миссию в Словакии

Об этом сообщило Foreign Policy. Однако источники издания подчеркивают, что решение по этому поводу еще не принято.

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Известно, что Бринк с 2019 года возглавляет американскую дипломатическую миссию в Словакии. Ее назвали опытным и высокопоставленным дипломатом.

При этом отмечается, что задержка с назначением посла в Украине Байденом привела в замешательство некоторых опытных дипломатов и наблюдателей за Европой.

Напомним, США более двух лет не имеют утвержденного Сенатом посла в Киеве после того, как в мае 2019 года карьерный дипломат Мари Йованович была снята с должности во время скандала с прослушкой времен Трампа.

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Тэги: США, Бриджит Бринк
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