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Главная » Мир » Политика
17:15 07 Декабря 2021 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

В США готовятся к возможной эвакуации граждан из Украины в случае российского вторжения

Администрация Байдена изучает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины, если Россия вторгнется в страну.

В администрации Байдена не исключают, что прибегнут к эвакуации

Об этом сообщило CNN со ссылкой на несколько источников. Они сообщили, что планированием действий на случай непредвиденных обстоятельств руководит Пентагон.

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Официальные лица США подчеркнули, что до сих пор неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении. Но он накопил достаточно сил, вооружения и припасов у границ Украины, чтобы в кратчайшие сроки двинуться в атаку.

Источники подчеркнули, что в настоящее время администрация не видит необходимости в эвакуации – воздушные линии по-прежнему курсируют из международных аэропортов Украины, а сухопутные границы с западными соседями Украины открыты.

Обсуждения являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, подчеркнули несколько официальных лиц, участвовавших в планировании.

Но сам факт таких обсуждений отражает, насколько серьезно американская администрация воспринимает возможность вторжения.

Как сообщали Власти, начальники оборонных ведомств стран НАТО обсудили на экстренной виртуальной встрече проблемы и вызовов в сфере безопасности, в том числе ситуацию на границах Украины.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: США, Россия - страна агрессор
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