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Главная » Мир » Политика
17:32 07 Декабря 2021 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали двусторонние переговоры в формате видеоконференции.

Байден и Путин начали переговоры по видеосвязи

Об этом сообщило российское агентство ТАСС. Путин вышел на связь с Байденом из своей резиденции в Сочи.

Разговор проходит по защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран. По данным СМИ, она используется впервые.

Сегодняшний разговор двух лидеров – пятый с момента вступления Байдена в должность американского президента.

Ранее президенты трижды общались по телефону, а в середине июня они провели в Женеве очную встречу.

Ожидается, что главной темой сегодняшнего разговора станет военное наращивание России вокруг Украины и ее возможная агрессия.

Ранее Власти сообщали:

  • Президент США Джо Байден перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ситуации в Украине с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

  • Официальные лица США обсуждают широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину.

  • Украина не ожидает прорывов и принципиальных договоренностей по итогам переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.
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Тэги: Джо Байден, Владимир Путин
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