Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали двусторонние переговоры в формате видеоконференции.
Об этом сообщило российское агентство ТАСС. Путин вышел на связь с Байденом из своей резиденции в Сочи.
Разговор проходит по защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран. По данным СМИ, она используется впервые.
Сегодняшний разговор двух лидеров – пятый с момента вступления Байдена в должность американского президента.
Ранее президенты трижды общались по телефону, а в середине июня они провели в Женеве очную встречу.
Ожидается, что главной темой сегодняшнего разговора станет военное наращивание России вокруг Украины и ее возможная агрессия.
Ранее Власти сообщали:
-
Президент США Джо Байден перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ситуации в Украине с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.
-
Официальные лица США обсуждают широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину.
- Украина не ожидает прорывов и принципиальных договоренностей по итогам переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.