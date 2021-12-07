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09:13 08 Декабря 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил в среду, что Австралия присоединится к США в дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Об этом сообщает Reuters.

«Официальные лица не поедут в Китай на эти игры. Но австралийские спортсмены поедут», – заявил глава правительства.

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Как ожидается, в Пекин поедут 40 австралийских спортсменов.

Моррисон сообщил, что решение принято из-за нарушения прав человека в китайской провинции Синьцзян.

Этот бойкот рискует еще больше обострить отношения Австралии с Китаем, ее крупнейшим торговым партнером. Отношения испортились после того, как в 2018 году Австралия не допустила Huawei Technologies к национальному проекту строительства сетей 5G, в ответ Пекин ввел пошлины на некоторые товары из Австралии, включая уголь, говядину, ячмень, вино.

Напомним, что XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в этом году в Пекине. Церемония открытия запланирована на 4 февраля.

Ранее Власти писали, что дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 объявили США.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: бойкот, Олимпиада, Австралия
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