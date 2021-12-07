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Главная » Украина » Общество
08:40 08 Декабря 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Коронавирус не сдается: в Украине за сутки более 9 тысяч новых случаев

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 8 декабря подтверждено 9371 новых случаев инфицирования COVID-19, от болезни и осложнений умерло 450 человек.

От болезни и осложнений за сутки умерло 450 человек

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.  Среди новых заболевших 809 детей и 175 медиков.

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Лидером по количеству суточных заболеваний остался Киев – 1519. Далее идут Донецкая область – 723, Полтавская – 705, Запорожская – 530 и Киевская – 489.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1519;

  • Винницкая область – 369;

  • Волынская область – 379;

  • Днепропетровская область – 358;

  • Донецкая область – 723;

  • Житомирская область – 187;

  • Закарпатская область – 329;

  • Запорожская область – 530;

  • Ивано-Франковская область – 166;

  • Киевская область – 489;

  • Кировоградская область – 137;

  • Луганская область – 147;

  • Львовская область – 413;

  • Николаевская область – 305;

  • Одесская область – 284;

  • Полтавская область – 705;

  • Ровенская область – 397;

  • Сумская область – 274;

  • Тернопольская область – 184;

  • Харьковская область – 309;

  • Херсонская область – 201;

  • Хмельницкая область – 390;

  • Черкасская область – 376;

  • Черновицкая область – 122;

  • Черниговская область – 78.

Как сообщали Власти, во Франции зафиксировали всплеск госпитализаций больных COVID-19. Министерство здравоохранения сообщило, что количество пациентов с коронавирусом в больницах выросло на 618 человек – до 12714.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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