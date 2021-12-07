Коронавирус не сдается: в Украине за сутки более 9 тысяч новых случаев
В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 8 декабря подтверждено 9371 новых случаев инфицирования COVID-19, от болезни и осложнений умерло 450 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 809 детей и 175 медиков.
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Лидером по количеству суточных заболеваний остался Киев – 1519. Далее идут Донецкая область – 723, Полтавская – 705, Запорожская – 530 и Киевская – 489.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1519;
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Винницкая область – 369;
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Волынская область – 379;
-
Днепропетровская область – 358;
-
Донецкая область – 723;
-
Житомирская область – 187;
-
Закарпатская область – 329;
-
Запорожская область – 530;
-
Ивано-Франковская область – 166;
-
Киевская область – 489;
-
Кировоградская область – 137;
-
Луганская область – 147;
-
Львовская область – 413;
-
Николаевская область – 305;
-
Одесская область – 284;
-
Полтавская область – 705;
-
Ровенская область – 397;
-
Сумская область – 274;
-
Тернопольская область – 184;
-
Харьковская область – 309;
-
Херсонская область – 201;
-
Хмельницкая область – 390;
-
Черкасская область – 376;
-
Черновицкая область – 122;
-
Черниговская область – 78.
Как сообщали Власти, во Франции зафиксировали всплеск госпитализаций больных COVID-19. Министерство здравоохранения сообщило, что количество пациентов с коронавирусом в больницах выросло на 618 человек – до 12714.