Коронавирус не сдается: в Украине за сутки более 9 тысяч новых случаев

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 8 декабря подтверждено 9371 новых случаев инфицирования COVID-19, от болезни и осложнений умерло 450 человек.

От болезни и осложнений за сутки умерло 450 человек



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 809 детей и 175 медиков.

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Лидером по количеству суточных заболеваний остался Киев – 1519. Далее идут Донецкая область – 723, Полтавская – 705, Запорожская – 530 и Киевская – 489.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1519;

Винницкая область – 369;

Волынская область – 379;

Днепропетровская область – 358;

Донецкая область – 723;

Житомирская область – 187;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 530;

Ивано-Франковская область – 166;

Киевская область – 489;

Кировоградская область – 137;

Луганская область – 147;

Львовская область – 413;

Николаевская область – 305;

Одесская область – 284;

Полтавская область – 705;

Ровенская область – 397;

Сумская область – 274;

Тернопольская область – 184;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 201;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 376;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 78.

Как сообщали Власти, во Франции зафиксировали всплеск госпитализаций больных COVID-19. Министерство здравоохранения сообщило, что количество пациентов с коронавирусом в больницах выросло на 618 человек – до 12714.

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Тэги: covid-19