НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
10:56 08 Декабря 2021 Просмотров 458   КомментариевКомментарии

В Германии танк столкнулся с внедорожником: двое погибших

Во вторник два человека погибли в результате несчастного случая на военном полигоне в Бергене, Нижняя Саксония.

Танки на военном полигоне в Нижней Саксонии.

Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Во время учений боевой танк столкнулся с военным внедорожником. Два военнослужащих погибли на месте.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«В результате трагического инцидента на военном полигоне сегодня погибли два военнослужащих. Мы скорбим о погибших», – написал в Twitter инспектор Бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис.

Подробности не сообщаются. О них еще предстоит узнать во время расследования.

Полигон Берген-Хоне – крупнейший в Германии военный полигон для проведения военных учений и тактической подготовки военнослужащих стран НАТО в Европе.

Ранее Власти писали, что в Польше произошла дорожная авария, в результате которой сгорели два танка.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Германия, танк, внедорожник
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.12.2021 09:58
США договорились с Германией о закрытии “Северного потока – 2” в случае агрессии РФ против Украины
ТОР
11.10.2017 11:06
В Германии создали внедорожник, который не сломается 100 лет
ТОР
13.01.2015 17:56
Германия разрабатывает боевой танк нового поколения
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Германии танк столкнулся с внедорожником: двое погибших

10:56 Мир

Белый дом и Кремль по-разному оценили переговоры Байдена и Путина

06:47 Мир

Ученые выяснили, сочетание каких вакцин дает наибольшую защиту от COVID-19

23:37 Мир

Байден и Путин проговорили 2 часа и 5 минут: общались «жестко один на один»

20:04 Мир

С сегодня треть областей Украины вышли из “красной” зоны: кому повезло и кто остался

12:39 Украина

Смертельное ДТП на Черниговщине: в полиции раскрыли подробности. Фото

10:48 Украина

Китайский луноход сфотографировал «загадочную хижину» на обратной стороне спутника

01:11 Мир

Смерть в эйфории: в Швейцарии одобрили капсулу для эвантазии

00:59 Мир

Жительница Винницы организовала бордель: какие цены и кто работал

16:23 Украина

Зеленский поздравил украинских военных и уехал на восток

14:13 Украина

В НАТО раскрыли план России отсечь страны Балтии от альянса за два часа

13:37 Мир

Новости | NetGameSlots.com