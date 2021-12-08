В Германии танк столкнулся с внедорожником: двое погибших

Во вторник два человека погибли в результате несчастного случая на военном полигоне в Бергене, Нижняя Саксония.

Танки на военном полигоне в Нижней Саксонии.



Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Во время учений боевой танк столкнулся с военным внедорожником. Два военнослужащих погибли на месте.

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«В результате трагического инцидента на военном полигоне сегодня погибли два военнослужащих. Мы скорбим о погибших», – написал в Twitter инспектор Бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис.

Подробности не сообщаются. О них еще предстоит узнать во время расследования.

Полигон Берген-Хоне – крупнейший в Германии военный полигон для проведения военных учений и тактической подготовки военнослужащих стран НАТО в Европе.

Ранее Власти писали, что в Польше произошла дорожная авария, в результате которой сгорели два танка.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Германия, танк, внедорожник