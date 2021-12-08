В Германии танк столкнулся с внедорожником: двое погибших
Во вторник два человека погибли в результате несчастного случая на военном полигоне в Бергене, Нижняя Саксония.
Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Во время учений боевой танк столкнулся с военным внедорожником. Два военнослужащих погибли на месте.
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«В результате трагического инцидента на военном полигоне сегодня погибли два военнослужащих. Мы скорбим о погибших», – написал в Twitter инспектор Бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис.
Подробности не сообщаются. О них еще предстоит узнать во время расследования.
Полигон Берген-Хоне – крупнейший в Германии военный полигон для проведения военных учений и тактической подготовки военнослужащих стран НАТО в Европе.
Ранее Власти писали, что в Польше произошла дорожная авария, в результате которой сгорели два танка.