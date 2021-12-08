В Офисе Зеленского прокомментировали переговоры Путина и Байдена

Украина поддерживает призыв американского президента Джозефа Байдена к президенту РФ Владимиру Путина вернуться к дипломатическим инструментам и обеспечить деэскалацию в регионе.

По мнению Подоляка, переговоры не принесли сенсаций



Как сообщило Интерфакс-Украина, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после окончания переговоров Байдена и Путина.

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«Мы будем координироваться и далее с американской стороной для достижения конкретных результатов в интересах Украины”, – сказал Подоляк.

Он также выразил благодарность Байдену за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за усилия по объединению государств на защиту международного права и для стабилизации ситуации.

Он отметил, что переговоры президентов Байдена и Путина не принесли сенсации и стали, скорее, промежуточным анализом того, что происходит в той части глобальной повестки дня, которая касается США, союзников и партнеров Америки.

Как сообщали Власти, переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина по закрытой видеосвязи продолжались около двух часов, стороны по-разному оценили их итоги.

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Тэги: Джо Байден, Владимир Путин, Михаил Подоляк