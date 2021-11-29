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Главная » Украина » Общество
12:34 08 Декабря 2021 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Украинцев будут вакцинировать третьей дозой от COVID-19: кто получит

Правительство Украины приняло решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса для некоторых граждан.

Данным гражданам третья доза необходима для полноценного формирования иммунитета

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире »Сниданка с 1+1″.

Так, по его словам, третью дозу вакцины получат ВИЧ-инфицированные граждане Украины, а также те, кто получают гормональную терапию и перенес трансплантацию.

«Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано – это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей», — сообщил Кузин.

Главный санитарный врач подчеркнул, что данным гражданам третья доза необходима для полноценного формирования иммунитета.

Кроме того Кузин отметил, что вопрос бустерной дозы для остального населения находится на стадии обсуждения. По его словам, скорее всего она будет рекомендована с середины, или конца января следующего года.

Как ранее сообщали Власти, в Украине будут делать бустерные прививки от COVID-19 по примеру Евросоюза.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: вакцинация, covid-19, третья доза
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