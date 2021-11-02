Криптовалюта антивакцинаторов за неделю стремительно подорожала

Создатели криптовалюты Unvaxxed Sperm считают, что в будущем замороженная сперма не вакцинированных мужчин станет очень ценной.

Логотип криптовалюты Unvaxxed Sperm



Об этом сообщает «Vice».

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Криптовалюта Unvaxxed Sperm, которая на прошлой неделе показала стремительный рост, как оказалось, была действительно создана группой анонимных противников вакцинации от COVID-19.

По словам самих создателей, проект создан «для обеспечения непрерывности объективного научного исследования и свободы дискуссии», но в то же время они признают, что в какой-то степени они выступают против вакцин от коронавируса.

По мнению анонимных создателей криптовалюты, 90% людей не нуждаются в вакцине против COVID-19, а само заболевание предлагают лечить препаратом «Ивермектин», который является антипаразитарном лекарственным средством для животных, который иногда применятся и для людей. Эффективность препарата против коронавируса было опровергнуто множеством исследований.

Интересно, что создатели криптовалюты не обещают покупателям какие либо выгоды. По их словам, цель валюты привлечь внимание как противников вакцин, так и тех, кто еще сомневается. Создатели также планируют запуск аналогов популярных сервисов для противников вакцинации, таких например как сервиса знакомств.

Назвали криптовалюту в честь популярного среди антипрививочников мифа о том, что в будущем будет сперма не вакцинированных мужчин будет очень ценной. Данный миф был множество раз опровергнут исследованиями, которые показали, что вакцинация от коронавируса никак не влияет на сперму.

Криптовалюта показала свой рост на фоне общего роста криптовалютного рынка. После падения, он начал восстанавливаться, и уже к средине недели тот же биткоин показал рост в 8%.

На момент написании публикации, один токен Unvaxxed Sperm можно приобрести за $0.000004729.

Как ранее сообщали Власти, криптовалюта Squid по “Игре в кальмара” оказалась аферой: ее создатели заработали более $3,3 млн.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: криптовалюта, Unvaxxed Sperm