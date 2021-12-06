Теперь не олигарх: Коломойский вышел из набсовета “1+1”
Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета канала 1+1.
Об этом сообщает «Детектор медіа».
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8 декабря на заседании Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию было принято решение о переоформлении лицензий ООО «ТРК «Студия 1+1».
Изменения в лицензиях телеканала, предполагают выход из состава наблюдательного совета канала 1+1 бенефициарного владельца Игоря Коломойского.
Пресс-служба телеканала напомнила, что решение о выходе Игоря Коломойского из состава Наблюдательного совета было принято еще в сентябре 2021. В октябре, согласно Закону «О телевидении и радиовещании», соответствующие документы были поданы Национальному совету Украины по телевидению и радиовещанию
«Никаких изменений в структуре собственности ООО «ТРК «Студия 1+1» (телеканал 1+1) не произошло», – отметила пресс-служба телеканала.
Как ранее сообщали Власти, Порошенко продал «Прямий» и «5 канал» новому медиа-холдингу.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов.