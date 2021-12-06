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Главная » Украина » Политика
16:17 08 Декабря 2021 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Теперь не олигарх: Коломойский вышел из набсовета “1+1”

Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета канала 1+1.

Решение о выходе Игоря Коломойского из состава Наблюдательного совета было принято еще в сентябре 2021

Об этом сообщает «Детектор медіа».

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8 декабря на заседании Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию было принято решение о переоформлении лицензий ООО «ТРК «Студия 1+1».

Изменения в лицензиях телеканала, предполагают выход из состава наблюдательного совета канала 1+1 бенефициарного владельца Игоря Коломойского.

Пресс-служба телеканала напомнила, что решение о выходе Игоря Коломойского из состава Наблюдательного совета было принято еще в сентябре 2021. В октябре, согласно Закону «О телевидении и радиовещании», соответствующие документы были поданы Национальному совету Украины по телевидению и радиовещанию

«Никаких изменений в структуре собственности ООО «ТРК «Студия 1+1» (телеканал 1+1) не произошло», – отметила пресс-служба телеканала.

Как ранее сообщали Власти, Порошенко продал «Прямий» и «5 канал» новому медиа-холдингу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: коломойский, телеканал, олигарх, 1+1
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