Ляшко назвал, кого с завтрашнего дня будут отстранять от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19
С 9 декабря государственные служащие, социальные работники, а также работники стратегических предприятий, которые не вакцинировались от COVID-19, будут отстранены от работы.
Об этом на брифинге в среду, 8 декабря, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Именно завтра вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна.
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«На этот раз речь о работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства», — сказал Ляшко.
Он также напомнил, что как если работник сделал хотя бы одну прививку против COVID-19, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы уже нет.
Напомним, что обязательная вакцинация с 9 декабря будет действовать для работников:
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предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.
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учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.
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предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства («Укрпочта», «Укрзализныця» и другие).
Уже сейчас к работе без документа, подтверждающего вакцинацию, не допускают:
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работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
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работников местных государственных администраций и структурных подразделений;
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работников заведений высшего, послевузовского, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования.
Как сообщали Власти, ранее Ляшко заявлял, что в Украине могут расширить список профессий для обязательной вакцинации, добавив в него работников медицинских учреждений.