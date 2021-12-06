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Главная » Украина » Общество
15:53 08 Декабря 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Ляшко назвал, кого с завтрашнего дня будут отстранять от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19

С 9 декабря государственные служащие, социальные работники, а также работники стратегических предприятий, которые не вакцинировались от COVID-19, будут отстранены от работы.

Ляшк напомнил о приказе Минздрава об отстранении от работы без вакцинации

Об этом на брифинге в среду, 8 декабря, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Именно завтра вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна.

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«На этот раз речь о работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства», — сказал Ляшко.

Он также напомнил, что как если работник сделал хотя бы одну прививку против COVID-19, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы уже нет.

Напомним, что обязательная вакцинация с 9 декабря будет действовать для работников:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.

  • учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.

  • предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства («Укрпочта», «Укрзализныця» и другие).

Уже сейчас к работе без документа, подтверждающего вакцинацию, не допускают:

  • работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,

  • работников местных государственных администраций и структурных подразделений;

  • работников заведений высшего, послевузовского, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования.

Как сообщали Власти, ранее Ляшко заявлял, что в Украине могут расширить список профессий для обязательной вакцинации, добавив в него работников медицинских учреждений.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: вакцинация, виктор ляшко
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