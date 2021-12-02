В Pfizer рассказали, как защититься от “Омикрона”

В компании уверяют, что их бустерная прививка обеспечивает надежную защиту от нового штамма коронавируса.

Новый штамм коронавируса могут нейтрализовать только три дозы вакцины Pfizer.



Об этом сообщает NBC News.

«Три дозы против «Омикрона» почти эквивалентны по эффективности двум дозам, которые мы делали против первоначального варианта», – заявил в среду в эфире телеканала NBC генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от «Омикрона», но они, по меньшей мере, могут предотвратить заболевание COVID-19 в тяжелой форме.

«Две дозы все-таки лучше, чем вообще ничего», – добавил генеральный директор Pfizer.

Ранее Власти писали, что ученые выяснили, сочетание каких вакцин дает наибольшую защиту от COVID-19.

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