В «Голосе» женщины-нардепы разругались из-за девичьей мечты

Нардеп от “Голоса” Александра Устинова заподозрила свою коллегу и главу партии Киру Рудик в растрате денег партийной кассы на фотосессию в женском журнале Elle.

Кира Рудик похвасталась реализацией



Еще 6 декабря Рудик опубликовала в Facebook несколько фото со свежим номером журнала. Она пояснила, что вышел спецпроект издания Elle Business.

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“Наверное, каждая из девушек мечтает увидеть свое фото на обложке журнала. Сегодня я очень рад, что есть возможность рассказать о достижении целей в политике и бизнесе, поддержке женского лидерства и разнообразных историях”, – написала нардеп.

А спустя два дня ее коллега по фракции Устинова в Facebook задалась вопросом, откуда у Рудик деньги на реализацию такой “девичьей мечты”.

По ее подсчетам, такая фотосессия должна обойтись минимум в $25 тысяч.

“У меня только один вопрос к Kira Rudik – это за свой счет делалось? И если да – то когда мы увидим это отражение в декларации в разделе «изменения в имущественное положение. Или на это пошли деньги партии», – написала Устинова.

Она уточнила, что из госбюджета на финансирование политической силы из госбюджета выделяется 82 млн грн.

“Жаль в отчетах это не можем увидеть в НАПК, ведь именно вы и подконтрольные вам народные депутаты блокируют закон о политических партиях, которыми возвращают отчеты политических партий за израсходованные ими средства”, – написала Устинова.

Как писали Власти, партия “Голос” в июле провела съезд, на котором решила исключить нардепов, отказавшихся в нем участвовать, в частности Александру Устинову. Об этом решении сообщила лидер партии Кира Рудик.

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Тэги: голос, Кира Рудик, Александра Устинова