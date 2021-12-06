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Главная » Мир » Общество
06:57 09 Декабря 2021 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

Германия лидирует по заболеваемости COVID-19 в Европе, Россия – по смертности

По данным за сутки 7 декабря наибольшие показатели заболеваемости COVID-19 в Европе зафиксировали в Германии, а смертности в России.

Россия лидирует по смертности в Европе

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.

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В Германии подтвердили 68 832 случаев заболевания за сутки. На втором месте Франция (61340), на третьем Великобритания (51342). Украина занимает 11 позицию с 9 371 случаями.

В то же время от болезни в России за сутки умерло 1 179человек. На втором месте Польша с 592 смертями, третья Германия – 571. Украина заняла четвертое место по уровню смертности.

Заболеваемость COVID-19 в Европе за сутки

Заболеваемость COVID-19 в Европе за сутки

Смертность от COVID-19 в Европе за сутки

Смертность от COVID-19 в Европе за сутки

Как сообщали Власти, во Франции зафиксировали всплеск госпитализаций больных COVID-19. Министерство здравоохранения сообщило, что количество пациентов с коронавирусом в больницах выросло на 618 человек.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, Германия, covid-19
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