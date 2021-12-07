В Швейцарии избрали президента на 2022 год

В среду, 8 декабря, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис был избран парламентом следующим президентом страны.

Игнацио Кассис, по образованию врач, возглавил МИД в 2017 году.



Об этом пишет The Local.

Кассис с 1 января 2022 года сменит на посту президента Ги Пармелена.

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Его назначение было почти формальностью, так как в прошлом году он был выбран в качестве вице-президента.

В Швейцарии президент избирается сроком на один год из числа членов Федерального совета. Он не является главой государства, поскольку эту функцию выполняет весь Федеральный совет.

60-летний Кассис станет первым в этом столетии президентом-выходцем из региона Тичино, где говорят по-итальянски. Кассис – практикующий терапевт, свободно говорит на трех языках – французском, немецком и итальянском.

Ранее Власти писали, что ЕСПЧ разрешил нищим в Швейцарии просить милостыню.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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