«Омикрон» значительно слабее нейтрализуется антителами переболевших и вакцинированных – ученые

Три лаборатории из ЮАР, Германии и Швеции, изучавшие реакцию переболевших и вакцинированных на штамм “Омикрон” сообщили о значительном падении “силы” антител к вирусу.

Антитела вакцин от COVID-19 значительнее слабее действуют на



Об этом сообщила Медуза. Речь идет пока о самых предварительных данных.

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Ни одна из работ исследователей не только не прошла полноценного рецензирования, но к моменту написания заметки даже не успела выйти на сайтах препринтов.

О результатах тестирования авторы работ просто рассказали в своем твиттере и на сайте лаборатории, поэтому доверие к анализу базируется на авторитете самих ученых.

Первый анализ опубликован лабораторией Алекса Сигала из Африканского института здоровья в Дурбане (ЮАР). Ученые сравнивали степень нейтрализации живого вируса варианта “Омикрон” сывороткой антител от 12 вакцинированных и уже переболевших человек.

Ученые констатировали значительное, хотя и не полное, падение титра нейтрализующих антител к новому варианту: сыворотка вакцинированных «работала» против омикрона в 41 раз хуже, чем против «обычного» варианта 2020 года.

Вторая работа опубликована известным немецким вирусологом Сандрой Цизек в твиттере. Данные показывают падение нейтрализации варианта “Омикрон” по сравнению с вариантом “Дельта” при связывании как с моноклональными антителами, так и с сывороткой вакцинированных.

Общий результат при множественном сравнении нейтрализации разными сыворотками сводится к тому, что “Омикрон” нейтрализуется в десятки раз хуже, чем вариант “Дельта”. Причем это падение отмечается для всех вакцин, бустеров и их комбинаций.

Третья работа сделана в Каролинском институте в Швеции Дениэлем Шевардом и коллегами и опубликована в виде обычного гугл-документа. Здесь нейтрализацию делали не на живом вирусе, а не его «макете» — лентивирусе, несущем S-белки с мутациями варианта “Омикрон. Использовалась сывортка двух групп переболевших людей.

Шведские ученые также увидели падение нейтрализующей активности сыворотки против варианта “Омикрон”, однако не такое значительное, как в других работах – в среднем в 5-8 раз. О результатах авторы говорят очень осторожно, подчеркивая, что они «требуют и внутреннего и независимого подтверждения».

Как сообщали Власти, в компании Pfizer уверяют, что их бустерная прививка обеспечивает надежную защиту от нового штамма коронавируса.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19, Омикрон