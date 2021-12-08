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11:13 09 Декабря 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Великобритания и Канада присоединились к дипломатическому бойкоту олимпиады в Пекине

Великобритания и Канада также объявивили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине.

Британские спортсмены приедут на Олимпиаду в Пекин, но официальные лица будут Олимпиаду бойкотировать.

Об этом сообщает BBC News.

«Никто из министров правительства или официальных лиц не будет присутствовать на Олимпиаде», – заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Решение принято из-за нарушения прав человека в китайской провинции Синьцзян.

Канада стала четвертой страной, которая решила не отправлять своих официальных представителей на Игры в Пекин.

«Канада по-прежнему глубоко обеспокоена сообщениями о нарушениях прав человека в Китае. В результате мы не будем отправлять дипломатических представителей в Пекин на Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры», – написал в своем Twitter премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Власти писали, что первыми о дипломатическом бойкоте Игр объявили США. Затем к ним присоединилась Австралия.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: бойкот, Олимпиада, Канада, Великобритания
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