Великобритания и Канада присоединились к дипломатическому бойкоту олимпиады в Пекине
Великобритания и Канада также объявивили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине.
Об этом сообщает BBC News.
«Никто из министров правительства или официальных лиц не будет присутствовать на Олимпиаде», – заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Решение принято из-за нарушения прав человека в китайской провинции Синьцзян.
Канада стала четвертой страной, которая решила не отправлять своих официальных представителей на Игры в Пекин.
«Канада по-прежнему глубоко обеспокоена сообщениями о нарушениях прав человека в Китае. В результате мы не будем отправлять дипломатических представителей в Пекин на Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры», – написал в своем Twitter премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Власти писали, что первыми о дипломатическом бойкоте Игр объявили США. Затем к ним присоединилась Австралия.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.