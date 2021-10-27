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10:42 09 Декабря 2021 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Жители Херсона не поддержали переименование улицы Московской

Херсонцы не поддержали переименование улицы Московской в ​​улицу семьи Фальц-Фейнов.

В обсуждении переименования улицы приняло участие 363 жителя города

Об этом сообщил в Facebook городской совет. Там отметили, что общественные обсуждения переименования прошли еще 28 сентября.

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Согласно протоколу, участие в них приняли 65 человек. Из них 13 человек инициативу поддержали, а 22 высказались против.

После проведения обсуждения херсонцы еще до 8 ноября могли прислать собственные предложения по этому вопросу. За это время на имя городского головы Игоря Колыхаева и Комиссии поступило 8 писем, семь из которых – от общественных организаций с поддержкой переименования и одно коллективное обращение от выступивших против жителей улицы Московской.

В целом участие в общественном обсуждении приняли участие 363 жителя города, из которых 120 выступили “за”, 213 “против” и 30 человек воздержались.

“Поэтому улица Московская пока остается со старым названием. Но горожане имеют право снова инициировать процесс переименования”, – отметили в горсовете.

Семья Фальц-Фейнов переселилась на Херсонщину по указу Екатерины II. Более 100 лет семейство служило российскому престолу. Фальц-Фейны внесли огромный вклад в развитие юга. К началу 20 века они были крупнейшими помещиками. Семье Фальц-Фейнов принадлежал заповедник Аскания-Нова и незамерзающий порт в Хорлах.

Как сообщали Власти, в Киеве в ноябре переименовали 12 улиц и переулков и установили названия 2 площадей, сквера и улицы. Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: херсон
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