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10:59 09 Декабря 2021 Просмотров 531   КомментариевКомментарии

Китай одобрил первое лекарство от COVID-19 с высокой эффективностью

Китай предоставил экстренное разрешение на выпуск своего первого препарата от COVID-19, основанного на антителах.

Новый препарат основан на моноклональных антителах

Об этом сообщило The Guardian. Как показали клинические испытания, препарат снижает количество госпитализаций и смертность среди пациентов из группы высокого риска на 80%.

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В официальном сообщении, опубликованном в среду, Национальное управление по производству медицинских товаров Китая сообщило, что предоставило «экстренное разрешение» на лечение моноклональными антителами.

Моноклональные антитела – это тип белка, который прикрепляется к белку-шипу коронавируса, уменьшая его способность проникать в клетки организма.

Лечение включает в себя комбинацию двух препаратов, вводимых с помощью инъекций, и может использоваться для лечения определенных случаев, которые могут прогрессировать по степени тяжести.

Как сообщали Власти, ученые Пенсильванского университета в США придумал жевательную резинку, которая может помочь в борьбе с COVID-19, снижая наличие вируса в слюне человека.

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Тэги: Китай, covid-19
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