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11:35 09 Декабря 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

В Киеве избили коммунальщиков, которые демонтировали киоски с шаурмой

В Киеве владельцы ларьков напали на коммунальщиков, которые приехали их сносить.

Спецтехника демонтирует точку стихийной торговли

Об этом сообщается на официальном портале Киеве.

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Киевские власти продолжается благоустройство территории возле Дарницкого вокзала, которая также предусматривает демонтаж ларьков и прочих сооружений стихийной торговли.

8 декабря прибывшие для выполнения демонтажа сотрудники коммунальных служб столкнулись с сопротивлением владельцев незаконных сооружений. На коммунальщиков напали с холодным оружием, а также порезали колеса спецтехники.

Владельцы незаконных сооружений повредили колеса коммунальной спецтехники

Конфликт помогла урегулировать полиция, после чего демонтаж 12 сооружений был успешно завершен.

О пострадавших в ходе конфликта не сообщается, однако городские власти поблагодарили сотрудников коммунальных служб за смелость и отвагу, которую они проявили во время выполнения своего служебного долга.

Демонтаж ларька

Как ранее сообщали Власти, на Харьковщине мужчина обстрелял электриков, которые приехали отключать ему свет.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
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