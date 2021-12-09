В Киеве избили коммунальщиков, которые демонтировали киоски с шаурмой

В Киеве владельцы ларьков напали на коммунальщиков, которые приехали их сносить.

Спецтехника демонтирует точку стихийной торговли



Об этом сообщается на официальном портале Киеве.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Киевские власти продолжается благоустройство территории возле Дарницкого вокзала, которая также предусматривает демонтаж ларьков и прочих сооружений стихийной торговли.

8 декабря прибывшие для выполнения демонтажа сотрудники коммунальных служб столкнулись с сопротивлением владельцев незаконных сооружений. На коммунальщиков напали с холодным оружием, а также порезали колеса спецтехники.

Конфликт помогла урегулировать полиция, после чего демонтаж 12 сооружений был успешно завершен.

О пострадавших в ходе конфликта не сообщается, однако городские власти поблагодарили сотрудников коммунальных служб за смелость и отвагу, которую они проявили во время выполнения своего служебного долга.

Как ранее сообщали Власти, на Харьковщине мужчина обстрелял электриков, которые приехали отключать ему свет.