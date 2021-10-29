В Днепре парень выбросил с балкона свою 20-летнюю девушку
В ходе ссоры между молодыми людьми парень выбросил свою девушку из окна.
Об этом сообщает полиция Днепровской области. Происшествия произошло 7 декабря в одном из домов Соборного района Днепра.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
28-летний парень в ходе конфликта вытолкнул с балкона многоквартирного дома свою 20-летнюю девушку, от полученных травм она скончалась на месте.
Уже мертвую девушку обнаружили на улице прохожие и сразу же вызвали полицию. Убийца был оперативно задержан.
Мужчине сообщено о подозрении в преднамеренном убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения.
Как ранее сообщали Власти, полицейский выбросил с балкона свою жену.