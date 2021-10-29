В Днепре парень выбросил с балкона свою 20-летнюю девушку

В ходе ссоры между молодыми людьми парень выбросил свою девушку из окна.

Уже мертвую девушку обнаружили на улице прохожие



Об этом сообщает полиция Днепровской области. Происшествия произошло 7 декабря в одном из домов Соборного района Днепра.

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28-летний парень в ходе конфликта вытолкнул с балкона многоквартирного дома свою 20-летнюю девушку, от полученных травм она скончалась на месте.

Уже мертвую девушку обнаружили на улице прохожие и сразу же вызвали полицию. Убийца был оперативно задержан.

Мужчине сообщено о подозрении в преднамеренном убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Как ранее сообщали Власти, полицейский выбросил с балкона свою жену.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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