Генштаб России пригрозил Украине «жестким пресечением провокаций» на Донбассе

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов предупредил о жестком пресечении “провокаций” украинских военных на Донбассе.

Герасимов обвинил Украину в использовании оружия на своей территории



Об этом сообщило ТАСС. Военачальник озвучил свои угрозы на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

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По словам, Герасимова, поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов якобы подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам.

“Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства», – сказал глава российского Генштаба.

По его словам, в результате этого обостряется и без того накаленная обстановка на востоке страны.

«Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», – сказал Герасимов.

Он также добавил, что информация о готовящемся вторжении России в Украину является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления.

Как сообщали Власти, вооруженные силы РФ в составе оперативной группировки оккупационных войск на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки.

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Тэги: Россия, война на Донбассе